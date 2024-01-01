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Цены на пероксид
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|Канистры
|Стоимость за шт
|Перекись водорода 5 литров
|В наличии
|Перекись водорода 10 литров
|В наличии
|Пероксид 20 литров
|В наличии
|Perekis 1 л
|350 ₽
|В наличии
Самовывоз:
- Сначала происходит оплата по адресу ул. Сормовская, д. 30 А, оф. 309,
- далее забирать - адрес и схема проезда к складу.
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Перекись водорода техническая 37% - ЭФФЕКТИВНОЕ, БЕЗОПАСНОЕ И НЕДОРОГОЕ СРЕДСТВО для дезинфекции и обеззараживания:
- теплиц и грядок (от плесени и гнили, тли и щитовок, добавление кислорода в почву),
- бассейнов (от цветения и слизи. Через сутки очистит воду, а сам распадётся на кислород и воду - безопасно!),
- при уборке любых поверхностей в дома и в саду.
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Характеристика
Перекись водорода техническая 37% - это не тот слабый раствор, который продается в аптеках во флаконе, а мощное средство дезинфекции в быту и медицине, но не как лекарство, а только как наружное средство. Другое название - водорода пероксид, perekis; был впервые получен почти 200 лет назад. За этот период способы изготовления данного вещества сильно изменились, а сфера его применения значительно расширилась.
Перекись водорода для бассейна
Обшее описание
Удобнее и быстрее использовать раствор, а не в форме таблетки. Обычно на 1 куб.м. воды необходимо купить 700 мл перекиси водорода технической, например для бассейна объемом 10 куб.м приходится 7 литров дезинфицирующего вещества. В тяжелых случаях загрязнения концентрацию увеличивают в 2 раза до 1,4 - 1,5 литров на 10 куб.м. Лучше заказать пергидроль сразу оптом в канистре - дешевле и удобнее.
Как продизенфицировать бассейн - инструкция
- Обязательно надеть перчатки, чтобы не получить ожоги.
- Включить фильтрующий насос на время всего процесса очистки.
- Залить пероксид водорода в бассейн или водоем.
- Оставить минимум на сутки при обычной концентрации (7 л на 10 куб.м. или 10 тонн воды) и до 3 суток при большей концентрации (1,5 л/1 куб.м.).
- Закрывать бассейн не нужно, чтобы прореагировавший кислород спокойно рассеялся. Полностью расподается в течении 24 часов на кислород и воду. Именно поэтому перекись водорода настолько безопасна, что потом ее можно использовать для полива огорода.
- Во время реакции может образовать коричневый налет по стенкам, который легко удаляется скиммеров вместе со взвесью с поверхности.
Эффекта от такой обработки пероксидом хватает на месяц, в течение которого вода будет чистой. Во следующий раз для дезинфицирования хватит уже половины дозы.
ДОСТОИНСТВА
- Эффективная дезинфекция/обеззараживание
- Перекись водорода не содержит посторонних запахов
- Вам не нужно каждый день проверять кислотно-щелочной баланс, так как пергидроль не меняет pH
- Не нужно переживать, если ребенок нечаянно глотнет воды из бассейна. Она не предназначена для питья, но в небольших количествах не нанесет никакого вреда, в отличии от разбавленной хлором
- Экономичная цена на канистру
- Активный кислород уничтожает болезнетворные бактерии, а также очищает и мягко обесцвечивает воду.
КОГДА СРЕДСТВО ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ
- По истечении 3 недель ослабевает реакция и начинается размножение патогенных микроорганизмов.
- На 1 этапе -это маленькие почти не заметные изменения. Вода начинает мутнеть и менять свой оттенок. Именно в этот момент необходимо залить для начала реакции очищения бассейна.
- Если на 1 -м этапе не залили средство, начинается 2 этап!!! На стенках бассейна образуется скользкий налет, который после перерастет в слизь.
- На 3-м этапе, в воде появляются маленькие зеленые точечки водоросли и жидкость приобретает зеленый цвет и запах. В зависимости от погодных условий процесс займет 3 дня. В жаркие дни процесс ускоряется до 24 часов.
- Средство можно добавить на любом из этих этап, но лучше сильно не затягивать. На последнем этапе рекомендуем заменить воду!!!
В нашем каталоге помимо пергидроли также можно заказать гипохлорит кальция и гипохлорит натрия.
На видео подробно показано, как действует пероксид водорода на наполнение в бассейне - смотреть можно с 40-ой секунды:
Химические свойства пероксида
Перекись водорода 37% представляет собой бесцветную жидкость без выраженного запаха и с привкусом металла. Изготавливается пергидроль промышленным способом через реакцию катализа с алкилантрагидрохинонов с образованием антрахинона. Химическую формулу можно представить как Н-О-О-Н.
Peroxid хорошо растворяется в воде и спиртах. Это позволяет создавать самые различные химические соединения. Вещество обладает слабовыраженными кислотными свойствами, может использоваться в реакциях в качестве восстановителя.
Температура замерзания и кипения пероксида соединения сильно зависят от количества примесей. Так 60%-ый раствор станет твёрдым при -53 градусах, тогда как 3%-ый замёрзнет уже при -0,41 градуса.
Пергидроль техническая не токсична и безопасна для человека. Это обеспечивает широкое применение препарата в самых различных отраслях экономики.
Вещество агрессивно при взаимодействии с металлами. Его с осторожностью следует использовать в ситуациях, когда возможен контакт с нелегированной или малолегированной сталью, серебром, хромом, свинцом, марганцем, медью, латунью, бронзой. Перечисленные металлы являются катализаторами разложения соединения.
Пероксид водорода в концентрированном виде довольно нестабильно, и может разлагаться на кислород и воду с выбросом большого количества энергии. Поэтому раствор следует хранить с осторожностью и в соответствии с установленными правилами.
Как применять на практике
Пероксид заказывается для многих отраслей промышленности.
- В текстильной промышленности вещество используется для отбеливания тканей (хлопка, текстиля, меха, шерсти), а также для создания синтетических волокон.
- В медицине в качестве антисептика. Кислотные свойства перекиси водорода уничтожают микроорганизмы, но слабый раствор безвреден для человека.
Хорошо реагирует с жидкостями, содержащимися в организме млекопитающих. Так кровь под воздействием данного химического соединения сворачивается. Кроме того, соединение реагирует с ферментом каталазой, содержащимся в клетках кожи. При этом выделяется большое количество пены, которая способствует отделению от кожи некротированных тканей, гноя, запёкшейся крови и так далее. Таким образом, его применение более эффективно, чем использование традиционных спиртовых растворов.
- Для выбеливания волос и зубов. При этом осветление волос происходит вместе с разрушением структуры тканей, что ведёт к увеличению их ломкости. Сегодня этот метод изменения цвета волос считается устаревшим.
В зубах же изменяется структура белка дентина, находящегося под эмалью. Он становится белее без повреждений клеток. С течением времени прежнее состояние дентина восстанавливается без последствий.
- В пищевой промышленности пергидроля применяется для обеззараживания технических поверхностей, машин, упаковки, сортировочных линий и так далее.
- В ракетно-космической отрасли вещество используют в качестве окислителя для топлива или как источник кислорода. Продукты распада технической не токсичны, как и само химическое соединение. Их утечка не станет причиной экологической катастрофы.
- В рыбохозяйственной отрасли и аквариумистике пероксид водорода 37% применяется в качестве борьбы с низшими водорослями и для увеличения количества кислорода в воде.
- В горнодобывающей промышленности соединение используется для извлечения металлов из руды. Например, при добыче урана.
- На гидроочистных сооружениях применяется для обеззараживания.
- Как дезинфицирующее средство для бассейнов.
Как можно заметить, сферы использования peroxid весьма разнообразны.
Хранение и транспортировка
Выпуск перекиси сильно различается по концентрации. И процент содержания основного вещества в растворе значительно влияет на условия хранения. Так 3%-ый раствор, заказываемый в антисептических целях, многие люди хранят в домашней аптечке.
Поставляется в канистрах, контейнерах из полиэтилена, цистернах и бутылках различной ёмкости на заказ. Доставка производится автомобильным и железнодорожным транспортом, авиаперевозки не применяются.
В стандартных складских условиях химическое вещество хранят при температуре до 30 градусов. Допускается размещение ёмкостей на открытых площадках при условии наличия навесов.
Для сохранения свойств следует ограничить перекиси контакт с металлами. Также необходимо контролировать, чтобы в ёмкости не попали посторонние примеси. Особенно это касается минеральных и органических веществ, так как они способствуют распаду.
Контейнеры следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Под влиянием ультрафиолетового излучения жидкость начинает разлагаться с выделением энергии. В результате концентрированный раствор может взорваться.
Меры предосторожности
Следует отметить, что водные растворы пероксида для покупки пожаробезопасны.
Сам по себе пероксид водорода Жифрер не токсичен. Однако её концентрированный раствор может вызвать у человека сильный химический ожог при контакте с кожей или слизистой оболочкой. В такой ситуации следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Поэтому при работе, а также при нахождении в помещении, где используется перекись водорода, рекомендуется применять изолирующий защитный костюм с противогазом.
При утечке жидкость следует разбавить водой для уменьшения его влияния на окружающую среду. Распыление воды поможет осадить пары данного химического соединения.
Пергидроль сохраняет свои свойства на срок 2-х лет. Наши поставщики и производители дают гарантию 1 год. У нас индивидуальные цены и предложение по купленному объему: можно покупать выгодно в розницу, мелкий и крупный опт на всю сеть городов России по телефону или через сайт интернет магазина. Минимальный объем 1 литр, отправляем в основном канистрах.
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