Внимание! У непроверенных продавцов участились продажи разбавленной перекиси, которая не эффективна. Мы гарантируем честную концентрацию.

Доставка и самовывоз

Цены на пероксид

Свежая - дата изготовления июнь 2024 г. Купить можно оптом и в розницу. Акция: скидки от объема.

У нас выгодная цена на перекись водорода и может корректироваться индивидуально для каждого клиента на опт.

Канистры Стоимость за шт Перекись водорода 5 литров 900 650 ₽ В наличии Перекись водорода 10 литров 1600 1200 ₽ В наличии Пероксид 20 литров 2850 2400 ₽ В наличии Perekis 1 л 350 ₽ В наличии

Доставка или где забрать

Самовывоз:

Сначала происходит оплата по адресу ул. Сормовская, д. 30 А, оф. 309,

ул. Сормовская, д. 30 А, оф. 309, далее забирать - адрес и схема проезда к складу.

Доставка авто-цистернами

По Челябинску – бесплатно при заказе от 500 кг, по области и России транспортными компаниями ТК КИТ, ПЭК, ЛУЧ от 1 одной канистры!

ЗАБОР ГРУЗА ТК ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КРОМЕ СБ и ВС

Перекись водорода техническая 37% - ЭФФЕКТИВНОЕ, БЕЗОПАСНОЕ И НЕДОРОГОЕ СРЕДСТВО для дезинфекции и обеззараживания:

теплиц и грядок (от плесени и гнили, тли и щитовок, добавление кислорода в почву),

бассейнов (от цветения и слизи. Через сутки очистит воду, а сам распадётся на кислород и воду - безопасно!),

Через сутки очистит воду, а сам распадётся на кислород и воду - безопасно!), при уборке любых поверхностей в дома и в саду.

В нашем официальном интернет-магазине можно выбрать нужный объем и заказать его на сайте не выходя из дома. Мы оперативно свяжемся с вами для дальнейшего оформления и оплаты заказа. Купить перекись водорода 37% в канистрах техническую в Челябинске по цене с НДС от компании ООО ТПК "Уралполихим" крупным и мелким оптом недорого.

Характеристика

Перекись водорода техническая 37% - это не тот слабый раствор, который продается в аптеках во флаконе, а мощное средство дезинфекции в быту и медицине, но не как лекарство, а только как наружное средство. Другое название - водорода пероксид, perekis; был впервые получен почти 200 лет назад. За этот период способы изготовления данного вещества сильно изменились, а сфера его применения значительно расширилась.

Перекись водорода для бассейна

Обшее описание

Удобнее и быстрее использовать раствор, а не в форме таблетки. Обычно на 1 куб.м. воды необходимо купить 700 мл перекиси водорода технической, например для бассейна объемом 10 куб.м приходится 7 литров дезинфицирующего вещества. В тяжелых случаях загрязнения концентрацию увеличивают в 2 раза до 1,4 - 1,5 литров на 10 куб.м. Лучше заказать пергидроль сразу оптом в канистре - дешевле и удобнее.

Как продизенфицировать бассейн - инструкция

Обязательно надеть перчатки, чтобы не получить ожоги. Включить фильтрующий насос на время всего процесса очистки. Залить пероксид водорода в бассейн или водоем. Оставить минимум на сутки при обычной концентрации (7 л на 10 куб.м. или 10 тонн воды) и до 3 суток при большей концентрации (1,5 л/1 куб.м.). Закрывать бассейн не нужно, чтобы прореагировавший кислород спокойно рассеялся. Полностью расподается в течении 24 часов на кислород и воду. Именно поэтому перекись водорода настолько безопасна, что потом ее можно использовать для полива огорода. Во время реакции может образовать коричневый налет по стенкам, который легко удаляется скиммеров вместе со взвесью с поверхности.

Эффекта от такой обработки пероксидом хватает на месяц, в течение которого вода будет чистой. Во следующий раз для дезинфицирования хватит уже половины дозы.

ДОСТОИНСТВА

Эффективная дезинфекция/обеззараживание

Перекись водорода не содержит посторонних запахов

Вам не нужно каждый день проверять кислотно-щелочной баланс, так как пергидроль не меняет pH

Не нужно переживать, если ребенок нечаянно глотнет воды из бассейна. Она не предназначена для питья, но в небольших количествах не нанесет никакого вреда, в отличии от разбавленной хлором

Экономичная цена на канистру

Активный кислород уничтожает болезнетворные бактерии, а также очищает и мягко обесцвечивает воду.

КОГДА СРЕДСТВО ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ

По истечении 3 недель ослабевает реакция и начинается размножение патогенных микроорганизмов.

На 1 этапе -это маленькие почти не заметные изменения. Вода начинает мутнеть и менять свой оттенок. Именно в этот момент необходимо залить для начала реакции очищения бассейна.

Если на 1 -м этапе не залили средство, начинается 2 этап!!! На стенках бассейна образуется скользкий налет, который после перерастет в слизь.

На 3-м этапе, в воде появляются маленькие зеленые точечки водоросли и жидкость приобретает зеленый цвет и запах. В зависимости от погодных условий процесс займет 3 дня. В жаркие дни процесс ускоряется до 24 часов.

Средство можно добавить на любом из этих этап, но лучше сильно не затягивать. На последнем этапе рекомендуем заменить воду!!!

В нашем каталоге помимо пергидроли также можно заказать гипохлорит кальция и гипохлорит натрия.

На видео подробно показано, как действует пероксид водорода на наполнение в бассейне - смотреть можно с 40-ой секунды:

Химические свойства пероксида

Перекись водорода 37% представляет собой бесцветную жидкость без выраженного запаха и с привкусом металла. Изготавливается пергидроль промышленным способом через реакцию катализа с алкилантрагидрохинонов с образованием антрахинона. Химическую формулу можно представить как Н-О-О-Н.

Peroxid хорошо растворяется в воде и спиртах. Это позволяет создавать самые различные химические соединения. Вещество обладает слабовыраженными кислотными свойствами, может использоваться в реакциях в качестве восстановителя.

Температура замерзания и кипения пероксида соединения сильно зависят от количества примесей. Так 60%-ый раствор станет твёрдым при -53 градусах, тогда как 3%-ый замёрзнет уже при -0,41 градуса.

Пергидроль техническая не токсична и безопасна для человека. Это обеспечивает широкое применение препарата в самых различных отраслях экономики.

Вещество агрессивно при взаимодействии с металлами. Его с осторожностью следует использовать в ситуациях, когда возможен контакт с нелегированной или малолегированной сталью, серебром, хромом, свинцом, марганцем, медью, латунью, бронзой. Перечисленные металлы являются катализаторами разложения соединения.

Пероксид водорода в концентрированном виде довольно нестабильно, и может разлагаться на кислород и воду с выбросом большого количества энергии. Поэтому раствор следует хранить с осторожностью и в соответствии с установленными правилами.

Как применять на практике

Пероксид заказывается для многих отраслей промышленности.

В текстильной промышленности вещество используется для отбеливания тканей (хлопка, текстиля, меха, шерсти), а также для создания синтетических волокон. В медицине в качестве антисептика. Кислотные свойства перекиси водорода уничтожают микроорганизмы, но слабый раствор безвреден для человека.

Хорошо реагирует с жидкостями, содержащимися в организме млекопитающих. Так кровь под воздействием данного химического соединения сворачивается. Кроме того, соединение реагирует с ферментом каталазой, содержащимся в клетках кожи. При этом выделяется большое количество пены, которая способствует отделению от кожи некротированных тканей, гноя, запёкшейся крови и так далее. Таким образом, его применение более эффективно, чем использование традиционных спиртовых растворов. Для выбеливания волос и зубов. При этом осветление волос происходит вместе с разрушением структуры тканей, что ведёт к увеличению их ломкости. Сегодня этот метод изменения цвета волос считается устаревшим.

В зубах же изменяется структура белка дентина, находящегося под эмалью. Он становится белее без повреждений клеток. С течением времени прежнее состояние дентина восстанавливается без последствий. В пищевой промышленности пергидроля применяется для обеззараживания технических поверхностей, машин, упаковки, сортировочных линий и так далее. В ракетно-космической отрасли вещество используют в качестве окислителя для топлива или как источник кислорода. Продукты распада технической не токсичны, как и само химическое соединение. Их утечка не станет причиной экологической катастрофы. В рыбохозяйственной отрасли и аквариумистике пероксид водорода 37% применяется в качестве борьбы с низшими водорослями и для увеличения количества кислорода в воде. В горнодобывающей промышленности соединение используется для извлечения металлов из руды. Например, при добыче урана. На гидроочистных сооружениях применяется для обеззараживания. Как дезинфицирующее средство для бассейнов.

Как можно заметить, сферы использования peroxid весьма разнообразны.

Хранение и транспортировка

Выпуск перекиси сильно различается по концентрации. И процент содержания основного вещества в растворе значительно влияет на условия хранения. Так 3%-ый раствор, заказываемый в антисептических целях, многие люди хранят в домашней аптечке.

Поставляется в канистрах, контейнерах из полиэтилена, цистернах и бутылках различной ёмкости на заказ. Доставка производится автомобильным и железнодорожным транспортом, авиаперевозки не применяются.

В стандартных складских условиях химическое вещество хранят при температуре до 30 градусов. Допускается размещение ёмкостей на открытых площадках при условии наличия навесов.

Для сохранения свойств следует ограничить перекиси контакт с металлами. Также необходимо контролировать, чтобы в ёмкости не попали посторонние примеси. Особенно это касается минеральных и органических веществ, так как они способствуют распаду.

Контейнеры следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Под влиянием ультрафиолетового излучения жидкость начинает разлагаться с выделением энергии. В результате концентрированный раствор может взорваться.

Меры предосторожности

Следует отметить, что водные растворы пероксида для покупки пожаробезопасны.

Сам по себе пероксид водорода Жифрер не токсичен. Однако её концентрированный раствор может вызвать у человека сильный химический ожог при контакте с кожей или слизистой оболочкой. В такой ситуации следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Поэтому при работе, а также при нахождении в помещении, где используется перекись водорода, рекомендуется применять изолирующий защитный костюм с противогазом. При утечке жидкость следует разбавить водой для уменьшения его влияния на окружающую среду. Распыление воды поможет осадить пары данного химического соединения.

Пергидроль сохраняет свои свойства на срок 2-х лет. Наши поставщики и производители дают гарантию 1 год. У нас индивидуальные цены и предложение по купленному объему: можно покупать выгодно в розницу, мелкий и крупный опт на всю сеть городов России по телефону или через сайт интернет магазина. Минимальный объем 1 литр, отправляем в основном канистрах.

Товары просто выбирать в нашем ассортименте в онлайн каталоге или через поиск и отправлять заявку. Отгрузки проходят регулярно каждый день и мы как надежный продавец делаем отправку максимально быстро. Вся продукция соответствует ГОСТ. У нас огромный опыт работы с технической химией и мы максимально аккуратно отправим ее вам. Бесплатно проведем консультацию и поможем выбрать нужный вариант, объём, забронировать при необходимости и выгодную доставку по Челябинской областии городам России.